77% уфимцев хотят ограничить скорость самокатов

С москвичами солидарны жители городов-миллионников, они высказались за введение аналогичных мер в своих городах. Так, в Уфе 77% жителей выступают за ограничение скорости самокатов. Только 9% уфимцев высказались против подобных мер. В Казани за ограничение скорости — 89% экономически активных жителей, в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83%.