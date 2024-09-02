Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

77% уфимцев хотят ограничить скорость самокатов

В Москве проводится эксперимент по снижению скорости арендных электросамокатов: с 15 июля в пределах «медленных» зон (ТТК — МКАД) их скорость автоматически снижается до 5−20 км/ч. В связи с этим SuperJob провёл опрос среди своих клиентов.

Источник: Башинформ

Выяснилось, что 84% москвичей не приветствуют использование арендных электросамокатов в столице — 44% за увеличение количества зон замедления скорости, а 40% — за полный запрет на их использование.

С москвичами солидарны жители городов-миллионников, они высказались за введение аналогичных мер в своих городах. Так, в Уфе 77% жителей выступают за ограничение скорости самокатов. Только 9% уфимцев высказались против подобных мер. В Казани за ограничение скорости — 89% экономически активных жителей, в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83%.

Как сообщала мэрия Уфы, власти заключили соглашение с оператором кикшеринга. Определены зоны запрета движения и ограничения скорости, где электросамокаты будут автоматически замедляться либо полностью останавливаться. В частности, движение ограничат на улице Ленина и проспекте Октября, а на улице Ахметова скорость снизят до 10 км/ч. Ограничения будут автоматическими и не потребуют участия пользователей.

Электросамокаты часто становятся участниками или виновниками ДТП. Так, сегодня подросток на электросамокате сбил трёхлетнего мальчика, ребёнок получил перелом.