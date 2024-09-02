Летнее тепло сохранится: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в первую неделю сентября

Начало сентября в Петербурге не задалось. Первые деньки выдались по-настоящему осенними, с хмурыми тучами и дождем. Но такая погода наблюдалась преимущественно в первой половине дня, а затем выглядывало солнце, которое дарило свое тепло. Оно и дальше продолжит радовать жителей и гостей Северной столице, прогревая воздух до +28 градусов. Словом, хотя и наступила осень, летняя жара еще немного задержится в городе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
— Можно говорить о том, что лето продолжается. Температура воздуха в дневные часы в первой половине недели ожидается очень высокой, от +23 до +28 градусов. Во второй половине недели станет немного прохладнее — от +20 до +25 градусов, — указал синоптик.
Кстати, в Северной столице всю следующую неделю ожидается сухая погода, но вот Ленобласть осадки не обойдут стороной. Во вторник, 3 сентября, в регионе местами пройдут кратковременные дожди.
Стоит отметить еще и то, что ночами температура будет значительно снижаться. Столбик термометра в области может опускаться до +8 градусов, а в отдельных районах и до +4. В Петербурге же будет немного теплее — от +14 до +16 градусов.
Что касается выходных, то пока точного прогноза нет. Но, по предварительным данным, в субботу и воскресенье также должна быть сухая и теплая погода.