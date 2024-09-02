Летнее тепло сохранится: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в первую неделю сентября

Начало сентября в Петербурге не задалось. Первые деньки выдались по-настоящему осенними, с хмурыми тучами и дождем. Но такая погода наблюдалась преимущественно в первой половине дня, а затем выглядывало солнце, которое дарило свое тепло. Оно и дальше продолжит радовать жителей и гостей Северной столице, прогревая воздух до +28 градусов. Словом, хотя и наступила осень, летняя жара еще немного задержится в городе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.