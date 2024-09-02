Книга Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист Национального конкурса «Книга года»

— В этом году на Национальный конкурс «Книга года» поступило более 1200 книг от 135 издательств из 30 населенных пунктов России. Представлены книги из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Екатеринбурга, Кирова, Краснодара, Оренбурга, Пскова, Тобольска, Якутска и других больших и малых городов нашей страны, — рассказывает Станислав Гольдфарб.