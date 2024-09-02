Книга Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист Национального конкурса «Книга года»

Книга, написанная профессором, доктором исторических наук, директором Иркутского филиала АО «ИД “Комсомольская правда” Станиславом Гольдфарбом, вошла в шорт-лист Национального конкурса “Книга года — 2024”. Речь идет о биографической книге “Сунгоркин, или Как закалялась “Комсомольская правда”, посвященной яркому журналисту, уникальному медиаменеджеру и легендарному главному редактору “Комсомолки” Владимиру Николаевичу Сунгоркину.
— В этом году на Национальный конкурс «Книга года» поступило более 1200 книг от 135 издательств из 30 населенных пунктов России. Представлены книги из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Екатеринбурга, Кирова, Краснодара, Оренбурга, Пскова, Тобольска, Якутска и других больших и малых городов нашей страны, — рассказывает Станислав Гольдфарб.
Конкурс проводится по 11 номинациям. В шорт-лист конкурса вошло 47 изданий, некоторые из них многотомные. В их выпуске участвовало 39 издательств.
Церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Книга года — 2024» состоится 5 сентября, в рамках 37-ой Московской международной книжной ярмарки. За победу в номинации поборются четверо авторов:
1. Артис Д. «Дневник добровольца».
2. С. Гольдфарб «Сунгоркин или как закалялась “Комсомольская правда”.
3. «Жизнь за други своя. Истории участников СВО».
4. Ревякина А. «Герои. Стихи».