«Были и слезы, и истерики»: Как ростовчанка была присяжной на суде по делу жестокой банды «черных риелторов»

Рассказы о зверских убийствах, снимки откопанных в балке останков и даже запугивания — все это пережила 40-летняя ростовчанка Ольга (имя изменено — прим. ред.), когда стала участником суда присяжных. Хотя до этого женщина никогда бы и не подумала, что на десять месяцев окажется в центре судебного процесса.
Ростовчанка рассказала, почему откликнулась на приглашение войти в коллегию присяжных заседателей и насколько это было тяжело.
ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ПОПЛАТИЛИСЬ ЖИЗНЬЮ.
Еще несколько лет назад о громком деле банды «черных риелторов», говорили далеко за пределами Ростовской области. Как установил суд, с 2012 по 2014 годы пятеро оказавшихся на скамье подсудимых человек обманом переписывали на подставных лиц квартиры и дома одиноких ростовчан. После — продавали их ничего не подозревающим покупателям, а несогласные бывшие владельцы оказывались убитыми. Таким образом, за два дома и три квартиры поплатились жизнью четверо, пятый — выжил чудом. При этом в «разработке» у банды были еще три квартиры и дом.
И во все эти кровавые подробности, которые далеко не каждый может вынести, Ольга погрузилась на несколько месяцев.
— Все началось с того, что в 2016 году я получила письмо от Ростовского областного суда: меня выбрали в качестве кандидата для участия в суде присяжных. Как мне объяснили, компьютер случайным порядком находит претендентов из списков избирателей, достигших определенного возраста, — рассказала ростовчанка.
По словам Ольги, в суд тогда пришло порядка ста человек. В итоге, должны были отобрать 12 основных присяжных, включая председателя, и 12 запасных — на тот случай, если к моменту проведения следственных заседаний и прочих мероприятий кто-то откажется участвовать по тем или иным причинам.
— Большинство пришедших взяли самоотвод: среди них были и юристы, и те, у кого среди родственников есть сотрудники силовых структур, а также беременные (всего этого компьютер не мог «узнать» из избирательных списков, — прим. ред). И, конечно, отказались те, кто боится вида крови или не готов взять на себя ответственность, чтобы выносить кому-то приговор.
«ОТКЛЮЧИТЬ ЭМОЦИИ И ПОСМОТРЕТЬ НА ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ЗДРАВО».
У самой Ольги таких причин не оказалось. Она продолжила участвовать в отборе.
— Я прекрасно понимала, что нас ждет. Все потому, что очень давно смотрю разные детективные сериалы. Даже, когда получила письмо, то уже знала, что суд присяжных отбирают для рассмотрения самых жестоких преступлений. Например, убийства группой лиц по предварительному сговору и чаще всего с несколькими жертвами. Некоторые же только в суде узнавали, с какой ситуацией им придется иметь дело, а потому отказывались участвовать.
Но были и те, кто не мог выделить время, чтобы больше полугода ходить на судебные заседания.
— Конечно, в суде дают справку, что ты — присяжный. По ней работодатель обязан отпускать на время заседания, сохраняя в полном объеме заработной плату. Но не все были на это готовы. Как итог, нас стало еще меньше.
Ольга все же прошла отбор по всем категориям и попала в список из 12 запасных присяжных.
— Вторая дюжина, как и первая, была обязана посещать все заседания. Скажу про себя: в качестве присяжного заседателя я ставила себе очень высокую нравственную планку. Важно было стать тем человеком, который способен отключить эмоции и посмотреть на действия других здраво. Четко понимать: что такое хорошо, а что такое плохо, тщательно взвешивать доводы сторон обвинения и защиты. Так вот, эти тяжелые моральные весы после очередных показаний могут колебаться туда-сюда, но главное — нельзя заранее становиться на какую-то определенную чашу.
ФОТО ИЗ КОШМАРОВ.
Собеседница признается, что непросто было присяжным изучать материалы, собранные следствием.
— Члены банды нацеливались на одиноких людей, без родственников. Выбирали тех, кто болеет, кто злоупотребляет спиртным. Они быстро входили людям в доверие: приходили с продуктами и бутылкой, планомерно спаивая до состояния, когда человек уже ничего не понимал.
Что случилось с бывшими владельцами квадратных метров потом, присяжные увидели и прочли в томах уголовного дела.
— На заседаниях включались аудио- и видеодоказательства, где на кадрах показывали останки, которые откапывали в Кумженской роще или доставали со дна водоема в Красном Сулине. Вообщем, было много жутких подробностей. Для самых впечатлительных худшие кадры прикрывали. На суде озвучили, что главарь заставлял участвовать в зверствах всех своих подельников, чтобы виновен был каждый. А на вырученные деньги просто кутили — тратились на дорогие путевки, женщин и шубы подругам, а еще — на алкоголь, чтобы отпраздновать удачную «сделку».
ПРИХОДИЛИ С СИНЯКАМИ И УСТРАИВАЛИ В СУДЕ ИСТЕРИКИ.
Но однажды отлаженная схема дала сбой.
— Когда шла охота за квартирой на проспекте Ленина, живущего в ней мужчину опоили и вывезли далеко за город. Там ударили по голове и, посчитав, что он мертв, выбросили в какой-то погреб и присыпали землей. Но человек остался в живых. Он в буквальном смысле слова отрыл себя из-под земли, выбрался из подвала и побрел до железнодорожной станции. Мужчине помогли вернуться в Ростов, где его старенькая мама уже забила тревогу. Она, кстати, несмотря на почтенный возраст, выступала в суде. Вот после этого случая и началось расследование все этой цепочки.
Ольга вспоминает, что на некоторых заседаниях присяжных ждало целое представление.
— Обвиняемые приходили в зал суда синяками, будто бы их избивали. Но, как выяснили в СИЗО по записям камер, они же сами и наставили друг другу тумаки. На ином заседании были и слезы, и истерики, и попытки очернить людей, и даже заставить судью сделать самоотвод.
«ПЫТАЛИСЬ ЗАПУГАТЬ».
Таким образом, не выдержав моральный груз, постепенно с дистанции сошли девять человек: осталось 15 присяжных из 24. Так, незадолго до вынесения приговора в феврале 2017-го Ольга перешла из запасного состава в основной.
— Кто-то говорил, что переоценил свои силы, и больше продолжать не может.
Оставшиеся пережили шок: их данные, которые должны держаться в тайне, оказались обнародованы.
— Кто-то «слил» в сеть наши имена. Всех в срочном порядке собрали в суде и предложили обеспечить охрану, если мы считаем, что находимся в опасности. В итоге двое присяжных не захотели продолжать, а меня взяли в основной состав из троих остававшихся запасных. Мне кажется, что нас тогда кто-то пытался запугать.
Но все эти переживания на протяжении десяти месяцев нужно было держать в себе — присяжные подписывали документ о неразглашении.
— Но страха в тот момент не было, — вспоминает ростовчанка, — ведь нужно было довести начатое до конца.
«МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ 50/50».
На последнем перед вынесением приговора заседании коллегию отвели в закрытую комнату.
— Мы, наверное, часа четыре совещались. Эмоции бурлили у всех: кто-то — сомневался в защите, кто-то — в обвинении. Если в отношении основных фигур все сошлись на пожизненном заключении, то третьему дали 19 лет лишения свободы. Некоторые высказывались, что оставшиеся двое бандитов заслуживают снисхождения: мол, они не убивали, а утверждают, что только заманивали жертв и покупали им спиртное. Другие же присяжные были за жесткие сроки. Мнения разделились — 50/50.
И тогда присутствующие стали вспоминать, что они видели и слышали за последние десять месяцев в суде.
— Помню, как тогда я сказала: «Мне кажется, для того, кто умер, не было разницы, что кто-то один его бьет, а другой — держит. По сути, убивают все». Обсудив мою точку зрения, присяжные ее приняли, а председатель поддержала.
«УДИВИЛАСЬ ДАЖЕ СУДЬЯ».
В итоге, главарь и его правая рука получили пожизненные сроки. Третьего осудили на 19 лет лишения свободы. Еще двоих — на 17 и 13,5 лет заключения.
— Мы озвучили достаточно жесткие сроки, а, подписывая итоговый протокол, указали по всем пунктам, что никто — ни тот, кто убивал, ни тот, кто держал — из подсудимых не заслуживает снисхождения. Когда этот протокол зачитывался на вердикте присяжных, даже прокурор была удивлена. Она ожидала от «гражданских» более мягких сроков, как минимум, для последних двух подсудимых.
Ольга вспоминает, что в тот год ни один другой суд присяжных в Ростовской области не назначал столь серьезных сроков.
— Да, было чувство морального удовлетворения. Потому что все 12 присяжных пришли к выводу, что это действительно соизмеримые наказания за совершенные бандитами преступления. И мы осознавали, что, скорее всего, большая часть осужденных может уже и не выйти на свободу, а, если и доживут до конца срока, то будут глубокими стариками.
ВМЕСТО PS:
— Жалею ли я о своем опыте? Нет. Я воспринимаю это как серьезный гражданский долг. Считаю, что люди, которые меняют человеческие жизни на материальные блага, должны быть изолированы. И я рада, что у 12 человек хватило сил это пережить и защитить наши улицы от пятерых опасных преступников. Уверена, что не надо убегать от этого долга, рвать и игнорировать письма из суда: а лучше — потратить часть своей жизни на то, чтобы всем нам стало хоть немного безопаснее жить.