«Были и слезы, и истерики»: Как ростовчанка была присяжной на суде по делу жестокой банды «черных риелторов»

— Жалею ли я о своем опыте? Нет. Я воспринимаю это как серьезный гражданский долг. Считаю, что люди, которые меняют человеческие жизни на материальные блага, должны быть изолированы. И я рада, что у 12 человек хватило сил это пережить и защитить наши улицы от пятерых опасных преступников. Уверена, что не надо убегать от этого долга, рвать и игнорировать письма из суда: а лучше — потратить часть своей жизни на то, чтобы всем нам стало хоть немного безопаснее жить.