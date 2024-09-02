Две школы-тысячники открылись на западе Волгограда 2 сентября

— Поздравляю всех с началом нового учебного года, с Днем знаний! Это хорошее событие для всех нас: сегодня более 475 тысяч детей пошли в образовательные учреждения. Радуемся, что у нас получается; видим задачи, которые еще нужно решать, видим проблемные вопросы. Но делать нужно все очень системно — дальнейшие планы у нас серьезные: сегодня встретимся с педагогами, родительским комитетом, поговорим о вопросах образования и воспитания, новшествах этого года. В каждом ребенке живет талант. Задача наша, родителей, образовательных учреждений — раскрыть этот талант, дать возможность ребенку дальше двигаться по жизни, опираясь на полученный в школе и в семье опыт, — с такими словами выступил губернатор перед детьми и родителями в школе на ул. Кортоева. Напомним, что данное учреждение (1300-я по счету школа в регионе) было официально открыто с участием президента Владимира Путина.