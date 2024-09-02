Первый паром в Пионерском, победы «Балтики» и драка из-за блондинки: 13 событий, которые обсуждали в выходные

В морском терминале Пионерском приняли первый паром, ФК «Балтика» одержала победу в двух матчах, на Камчатке разбился самолёт — о чём ещё писал «Клопс» 31 августа и 1 сентября.
1. К морскому терминалу в Пионерском пришвартовался грузопассажирский паром «Антей». В будущем порт будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год.
2. В воскресенье, 1 сентября, в Храброво задержали прибытие девяти рейсов из пяти городов. Приземлиться вовремя не смогли самолёты из Пскова, Минеральных вод, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Вылет задержался в Екатеринбург и Москву.
3. Врио губернатора Алексей Беспрозванных встретился Вячеславом Фетисовым, председателем Всероссийского общества охраны природы, по проблеме застройки Куршской косы.
4. В субботу, 31 августа, в Красноярске ФК «Балтика» со счётом 2:1 выиграл матч с местным «Енисеем». А на следующий день, уже дома — с московской командой «Родина-М», счёт 4:2.
5. В Калининграде в одном из баров на Фестивальной аллее мужчины устроили потасовку из-за дамы. Один из участников конфликта покинул заведение на скорой.
6. В Калининграде на территории форта № 8 женщина провалилась в колодец глубиной пять метров. Женщина ударилась головой, травмировала плечо. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую увезли в больницу.
7. В субботу, 31 августа, в Краснознаменском районе полицейский уазик влетел в дерево, погибла 52-летняя женщина, сидевшая рядом с водителем. Сотрудника полиции, который был за рулём, госпитализировали с травмами. Против него возбудили уголовное дело.
8. В воскресенье, 1 сентября, на Голубых озёрах погиб рыбак. Мужчина зацепился удочкой за высоковольтные провода и скончался на месте.
9. В Московском районе Калининграда ребёнок-аутист ходил по подоконнику на восьмом этаже, пока его мать спала. Полицейские привлекли женщину к административной ответственности.
10. В субботу, 31 августа, сотрудники Госавтоинспекции проверяли такси в Зеленоградске и Балтийске. Рейд проводился, чтобы не допустить ДТП с участием водителей-иностранцев.
11. В воскресенье, 1 сентября, отдыхающие засняли кружащий над Зеленоградском самолёт.
12. В воскресенье, 1 сентября, на Камчатке пропала связь с вертолётом Ми-8. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, погибли 17 человек. Поиск тел продолжается.
13. Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Мужчина проплыл дистанцию 150 м комплексным плаванием за 2 минуты 23,03 секунды. Серебро ушло в Израиль, а бронза — в Мексику.