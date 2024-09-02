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Шон Крейен из Slipknot признался, что хочет выступить на Олимпийских играх

Шон Крейен, перкуссионист метал-группы Slipknot, сказал, что хочет, чтобы группа выступила на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. На эту мысль его подтолкнуло появление французской группы Gojira на соревнованиях в этом году.

Источник: Звук

Шон Крейен, перкуссионист метал-группы Slipknot, сказал, что хочет, чтобы группа выступила на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. На эту мысль его подтолкнуло появление французской группы Gojira на соревнованиях в этом году.

Группа Gojira стала первым в истории метал-коллективом, выступившим на церемонии открытия Олимпийских игр. «У меня мурашки побежали по коже. Я знаю, это прозвучит глупо, но я так горжусь ими», — поделился своими впечатлениями Шон Крейен в интервью для Metal Hammer.

На вопрос, хотел бы он сам вместе со Slipknot выступить на Олимпиаде, Шон Крейен ответил более чем утвердительно.

Конечно! Мы бы с удовольствием это сделали. Вы скоро увидите, как Slipknot вытворяют что-то странное. Мы достигли того момента, когда, знаете ли, мы хотим получить премию «Грэмми», мы хотим принять участие в Олимпийских играх. Почему нет? Мы уже 25 лет работаем по стандартной схеме, и в будущем мы будем везде.

Шон Крейен
участник группы Slipknot.

Недавно стало известно, что ню-метал-коллектив Vended, в состав которого входят сыновья Кори Тейлора и Шона Крейена из Slipknot, выпустит свой дебютный альбом 20 сентября.