Шон Крейен из Slipknot признался, что хочет выступить на Олимпийских играх

Конечно! Мы бы с удовольствием это сделали. Вы скоро увидите, как Slipknot вытворяют что-то странное. Мы достигли того момента, когда, знаете ли, мы хотим получить премию «Грэмми», мы хотим принять участие в Олимпийских играх. Почему нет? Мы уже 25 лет работаем по стандартной схеме, и в будущем мы будем везде.