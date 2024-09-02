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Многодетной матери из Братского района выплачивали маленькое социальное пособие

Специалисты неправильно рассчитали доход семьи.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Братского района рассказала правоохранителям, что ее права нарушают, выплачивают пособия не в полной мере. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, женщина — многодетная мама и получала меры социальной поддержки.

В 2024 году сибирячка обратилась с заявлением на выплату ежемесячных пособий. Она была беременна, а также у нее нее есть дети в возрасте до 17 лет. Ей пересчитали доход и сказали, что он якобы превышает прожиточный минимум. Поэтому помощь предоставляли не в полной мере.

— Прокурорская проверка показала, что расчет был произведен неверно, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь в пользу женщины пересчитают доход, это поможет увеличить сумму выплаты. Исполнение проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершились поиски пропавшей 19-летней девушки.