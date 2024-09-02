Многодетной матери из Братского района выплачивали маленькое социальное пособие

В 2024 году сибирячка обратилась с заявлением на выплату ежемесячных пособий. Она была беременна, а также у нее нее есть дети в возрасте до 17 лет. Ей пересчитали доход и сказали, что он якобы превышает прожиточный минимум. Поэтому помощь предоставляли не в полной мере.