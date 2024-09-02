В Ростовской области первый звонок прозвенел для 471 тысячи школьников

2 сентября в Ростовской области первый звонок в прозвенел для 471 тысячи ребят, в том числе для 47 тысяч первоклассников. При этом более 6 тысяч детей сели за парты в пяти новых средних и одной начальной школах, рассказал губернатор Василий Голубев.
— Всех учащихся, их педагогов и наставников поздравляю с новым учебным годом, — написал в Telegram Василий Голубев.
Добавим, в праздничный день глава региона посетил школу в микрорайоне Левенцовском Ростова-на-Дону. Образовательное учреждение было открыто в рамках нацпроекта «Образование». В этом учреждении для будущих инженеров-энергетиков создали профильные классы с углубленным изучением математики и физики.
Напомним, в этом году День знаний в Ростовской области провели с ограничениями.