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В Ростовской области первый звонок прозвенел для 471 тысячи школьников

Губернатор Ростовской области поздравил школьников с началом нового учебного года.

Источник: Комсомольская правда

2 сентября в Ростовской области первый звонок в прозвенел для 471 тысячи ребят, в том числе для 47 тысяч первоклассников. При этом более 6 тысяч детей сели за парты в пяти новых средних и одной начальной школах, рассказал губернатор Василий Голубев.

— Всех учащихся, их педагогов и наставников поздравляю с новым учебным годом, — написал в Telegram Василий Голубев.

Добавим, в праздничный день глава региона посетил школу в микрорайоне Левенцовском Ростова-на-Дону. Образовательное учреждение было открыто в рамках нацпроекта «Образование». В этом учреждении для будущих инженеров-энергетиков создали профильные классы с углубленным изучением математики и физики.

Напомним, в этом году День знаний в Ростовской области провели с ограничениями.