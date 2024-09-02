Подозреваемому в вымогательстве денег у ветерана СВО грозит до 15 лет колонии

Приехавший из зоны военной операции 21-летний Никита Н. рассказал, что бандиты в Приморье вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, а местная полиция бездействовала. Тогда боец СВО решил совершить самоубийство. В своем прощальном видео он обратился к главе СК, чтобы тот подключился к ситуации. Затем военный отправил ролик родным и пропал. Его нашли в лесу без сознания, как утверждается, после попытки суицида. МВД сообщило о задержании первого фигуранта дела.