Новосибирские ученые создали новый метод защиты от подделок

Такие настраиваемые красители могут использоваться в качестве трехступенчатой системы защиты. Чтобы проверить подлинность, нужно будет посветить ультрафиолетом на метку, нанесенную на документ или упаковку товара. Полученные данные нужно будет сверить с теми, которые заявляет производитель.