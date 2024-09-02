Новосибирские ученые создали новый метод защиты от подделок

Ученые из Новосибирского государственного университета запатентовали люминесцентные красители на основе соединений редкоземельных металлов европия и тербия. Плюс к этому, они получили патент на технологию, которая позволяет использовать их в качестве защиты от подделок документов и торговых марок.
— У нас есть целая линейка изначально бесцветных соединений, которые под воздействием ультрафиолета начинают светиться в спектре от красного до зеленого цвета, — пишет пресс-служба НГУ.
Такие настраиваемые красители могут использоваться в качестве трехступенчатой системы защиты. Чтобы проверить подлинность, нужно будет посветить ультрафиолетом на метку, нанесенную на документ или упаковку товара. Полученные данные нужно будет сверить с теми, которые заявляет производитель.
Как сообщала КП-Новосибирск, накануне ученые из Новосибирского государственного университета разработали новый способ обработки поверхностей материалов для производства полупроводниковой продукции. Он основан на формировании наноструктур с помощью газоструйных ионно-кластерных пучков.
Специалисты пояснили, что различные виды наноструктур позволяют получать материалы с улучшенными свойствами. Среди них — повышенная электрическая или термическая проводимости. Это будет востребовано в том числе в солнечной энергетике и электронной технике.