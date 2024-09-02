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Массовая вакцинация против гриппа началась в Иркутской области

Прививки рекомендуют ставить в сентябре или октябре.
Источник: Комсомольская правда

В Приангарье началась массовая вакцинация против гриппа. В область завезли более 350 тысяч доз вакцины, также будут поставлять еще в течение года. Об этом сообщило ИА Альтаир со ссылкой на правительство Иркутской области.

Самое лучшее время поставить прививку — это период с сентября по октябрь. Защитный эффект сформируется в организме через две-четыре недели. Вакцина поможет снизить риск заболевания, а также ослабит осложнения, если таковые будут.

— В соответствии с национальным календарем прививок в первую очередь необходимо пройти вакцинацию лицам, входящим в группу риска инфицирования. Это работники медицинских и образовательных организаций, дети, посещающие детские сады и школы, а также контингент с риском тяжелого течения гриппа — люди старше 60 лет, пациенты с патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушением обмена веществ, — рассказывают в агентстве.

Всего перед началом сезона заболеваемости планируют привить более половины от общей численности населения Иркутской области. Вакцину можно поставить абсолютно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Также есть возможность сходить на прием к врачу всем коллективом. Для пациентов в возрасте работают выездные мобильные бригады.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетной матери из Братского района неправильно рассчитали детское пособие.