Массовая вакцинация против гриппа началась в Иркутской области

В Приангарье началась массовая вакцинация против гриппа. В область завезли более 350 тысяч доз вакцины, также будут поставлять еще в течение года. Об этом сообщило ИА Альтаир со ссылкой на правительство Иркутской области.
Самое лучшее время поставить прививку — это период с сентября по октябрь. Защитный эффект сформируется в организме через две-четыре недели. Вакцина поможет снизить риск заболевания, а также ослабит осложнения, если таковые будут.
— В соответствии с национальным календарем прививок в первую очередь необходимо пройти вакцинацию лицам, входящим в группу риска инфицирования. Это работники медицинских и образовательных организаций, дети, посещающие детские сады и школы, а также контингент с риском тяжелого течения гриппа — люди старше 60 лет, пациенты с патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушением обмена веществ, — рассказывают в агентстве.
Всего перед началом сезона заболеваемости планируют привить более половины от общей численности населения Иркутской области. Вакцину можно поставить абсолютно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Также есть возможность сходить на прием к врачу всем коллективом. Для пациентов в возрасте работают выездные мобильные бригады.
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