Массовая вакцинация против гриппа началась в Иркутской области

— В соответствии с национальным календарем прививок в первую очередь необходимо пройти вакцинацию лицам, входящим в группу риска инфицирования. Это работники медицинских и образовательных организаций, дети, посещающие детские сады и школы, а также контингент с риском тяжелого течения гриппа — люди старше 60 лет, пациенты с патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушением обмена веществ, — рассказывают в агентстве.