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И снова ухудшение погоды. МЧС Петербурга предупредило о плотном тумане 3 сентября

В Санкт-Петербурге 3 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Фонтанка.ру

По данным службы, в предстоящие сутки в городе местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим ведомство обращает внимание на то, что движение на дорогах может быть затруднено, и призывает водителей и пешеходов быть особенно бдительными.

Ухудшение погодных условий настигло город и сегодня, о чем накануне предупреждало МЧС. Утром в Петербурге была очень активная гроза, в небе наблюдали шкваловый ворот.

Какую погоду ждать на этой неделе в Петербурге, рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.