«Чувствую себя соответственно возрасту»: 93-летний Иван Краско больше не может ходить без помощи молодой помощницы

Заслуженного артиста подвезли на машине прямо к инженерному дому, где открыли выставку. Краско был вполне бодр, а тельняшка, надетая под пиджак, придавала образу хулиганские нотки. А вот красную дорожку актер преодолел с трудом и помощью своей помощницы Дарьи Пашковой. Последние два года девушка неизменно следует за Краско, давая поводы для пересудов. Но сама Дарья отвечает журналистам, что она — всего лишь помощница и между ней и Краско только дружба. Весь недолгий путь от машины до зала Краско держался за руку Дарьи. Судя по всему, без помощи молодой помощницы артисту передвигаться очень сложно.