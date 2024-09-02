«Чувствую себя соответственно возрасту»: 93-летний Иван Краско больше не может ходить без помощи молодой помощницы

Прославленного актера Ивана Краско затворником не назовешь. Несмотря на солидный возраст — 93 года — артист раз в пару месяцев непременно выбирается на светское мероприятие. В этот раз Краско появился на открытии выставки Никаса Сафронова в Петропавловской крепости.
Заслуженного артиста подвезли на машине прямо к инженерному дому, где открыли выставку. Краско был вполне бодр, а тельняшка, надетая под пиджак, придавала образу хулиганские нотки. А вот красную дорожку актер преодолел с трудом и помощью своей помощницы Дарьи Пашковой. Последние два года девушка неизменно следует за Краско, давая поводы для пересудов. Но сама Дарья отвечает журналистам, что она — всего лишь помощница и между ней и Краско только дружба. Весь недолгий путь от машины до зала Краско держался за руку Дарьи. Судя по всему, без помощи молодой помощницы артисту передвигаться очень сложно.
— Вы только погромче говорите, — объяснила Дарья корреспондентам SPB.KP.RU, которые подошли справиться о здоровье актера.
— Чувствую себя соответственно возрасту. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже, — посетовал Краско. — Сегодня нашел силы прийти на мероприятие к Никасу Сафронову. Давно его знаю, он мой большой друг. Когда он позвонил и позвал, было очень приятно.
Почти всю официальную часть Краско просидел на кресле. Лишь один раз поднялся, чтобы поздороваться с Никасом Сафроновым и Михаилом Боярским, которые долго шептались в стороне.
— Спасибо, что пришли! — расплылся в улыбке Сафронов. — Вам ведь дорогу оплатили?
После короткой церемонии артист угостился хамоном, который резали для гостей выставки и быстро покинул шумное мероприятие.