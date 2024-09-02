Завтра в Омске выключат все фонтаны

Напомним, что в этом году в городе стало на один фонтан больше: после рекордного, двадцатилетнего, перерыва заработал фонтан у библиотеки имени Пушкина. Фонтаны у цирка и в парке имени 30-летия ВЛКСМ тоже прошли через ремонты, причём последний удалось нормально запустить далеко не с первого раза.