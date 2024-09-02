В Омской области переизбрали детского омбудсмена

Сегодня, 2 сентября, в Омской области назначили нового детского омбудсмена. Уполномоченным по правам ребенка снова стала 58-летняя Елизавета Степкина.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко. На пост Степкина назначена на один год.
Елизавета Степкина — старожил команды областных чиновников. Впервые на пост детского омбудсмена она была назначена в 2012 году. До Виталия Хоценко Степкина успела поработать при двух губернаторах: Викторе Назарове и Александре Буркове.