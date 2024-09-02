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В Омской области переизбрали детского омбудсмена

Уполномоченным по правам ребенка вновь стала Елизавета Степкина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 сентября, в Омской области назначили нового детского омбудсмена. Уполномоченным по правам ребенка снова стала 58-летняя Елизавета Степкина.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко. На пост Степкина назначена на один год.

Елизавета Степкина — старожил команды областных чиновников. Впервые на пост детского омбудсмена она была назначена в 2012 году. До Виталия Хоценко Степкина успела поработать при двух губернаторах: Викторе Назарове и Александре Буркове.