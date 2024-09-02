Снова в школу. В Петербурге прошли праздничные линейки, смотрите, как это было

Утро первого школьного дня порадовало не всех учащихся своей погодой. Где-то линейки проходили под сопровождение дождя, а где-то дети жмурились от яркого солнца. Ребята помладше не забыли прихватить яркие букеты — популярностью пользовались розы, хризантемы и, конечно, гладиолусы. Также традиционно День знаний сопровождался большими белыми бантами и нарядными ранцами. Старшеклассники оказались более сдержанными в своих образах для начала школьного года. По всей видимости, им не хватило трех месяцев лета. Одна из учащихся решила себе его продлить и прошлась по набережной босиком. Мальчик более младшего возраста спешил на школьный праздник на электросамокате.