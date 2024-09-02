Вакцину от COVID-19 будут ставить не всем: кто войдет в список

Напомним, официально рекомендовалось ревакцинироваться для профилактики COVID-19 каждые полгода, но повторные прививки прекратили ставить еще прошлым летом. Теперь рекомендация сохраняется только для тех, у кого есть риск заболеть. В этот список попадают пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами, подростки и дети.