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Вакцину от COVID-19 будут ставить не всем: кто войдет в список

Сегодняшний штамм COVID-19 не такой агрессивный.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Прививку от коронавируса в 2024 году будут ставить только людям, у которых повышен риск заболеваемости. Об этом сообщили в Минздраве.

Напомним, официально рекомендовалось ревакцинироваться для профилактики COVID-19 каждые полгода, но повторные прививки прекратили ставить еще прошлым летом. Теперь рекомендация сохраняется только для тех, у кого есть риск заболеть. В этот список попадают пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами, подростки и дети.

Кроме того, сегодняшний штамм COVID-19 не такой агрессивный, как был в начале. Летальность от вируса не столь высока.

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