Случайная находка на берегу: геологи Самарского политеха обнаружили гигантский аммонит

Предварительные исследования показывают, что аммонит относится к туронскому ярусу. Это означает, что его возраст варьируется от 93,9 до 89,8 миллионов лет. Но настоящая сенсация может быть еще впереди — окончательная дата будет уточнена после дополнительных исследований. Вмещающая порода уже отправлена в Саратовский государственный университет для подробного анализа.