Случайная находка на берегу: геологи Самарского политеха обнаружили гигантский аммонит

Группа исследователей из Самарского политеха в августе 2024 года обнаружила уникальную находку на берегу Куйбышевского водохранилища. В составе экспедиции они обнаружили гигантский аммонит, который стал одним из самых впечатляющих экземпляров, найденных в регионе. Его диаметр превышает 80 см, а вес достигает более 200 кг.
Тайны древних океанов
Аммониты — это удивительные головоногие моллюски, которые обитали в древних океанах миллионы лет назад. Сегодня они известны только благодаря окаменелостям, которые позволяют нам заглянуть в загадочный мир древности.
— Внутри его раковины — грубый мел, который был и вмещающей породой, слагающей разрез (вмещающая порода — горная порода, внутри которой заключены другие полезные ископаемые), — рассказывает Алена Морова.
Случайная находка
Что удивительно, аммонит был найден случайно. Он лежат недалеко от дороги и мог многократно проходить мимо взглядов туристов и профессионалов. Перевернув лежащий сверху камень, геологи увидели сохранившуюся часть раковины головоногого моллюска.
Предварительные исследования показывают, что аммонит относится к туронскому ярусу. Это означает, что его возраст варьируется от 93,9 до 89,8 миллионов лет. Но настоящая сенсация может быть еще впереди — окончательная дата будет уточнена после дополнительных исследований. Вмещающая порода уже отправлена в Саратовский государственный университет для подробного анализа.
Станет жемчужиной коллекции музея
Судьба уникальной находки известна. После анализа сам аммонит будет передан в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, где он станет настоящей жемчужиной коллекции. Такие крупные находки крайне редки и имеют огромную научную ценность.
Туронский или коньякский ярус?
Исследователи также отмечают, что аммониты из туронского и коньякского ярусов имеют схожие черты, что усложняет их идентификацию. Если выяснится, что находка относится к коньякскому ярусу, это станет второй подобной находкой в Самарской области. Первая окаменелость из этого периода была обнаружена в 2021 году в Шигонском районе.