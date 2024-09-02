«Стальные гиганты» и нейросеть: в Альметьевске отметили День нефтяника

«Сегодня у “Татнефти” на разных стадиях развития — более 20 направлений, и каждое из них мы наполняем новыми технологиями и решениями. Мы уверены, что это основа нашего устойчивого будущего. Это будущее было бы невозможным без нашей истории, добрых традиций, заложенных героическими усилиями первопроходцев нефти», — сказал в своей поздравительной речи Маганов.