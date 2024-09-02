В Башкирии создадут новый парк на 10 гектаров

Проект на одном из «Инвестчасов» у руководителя республики презентовал директор ООО «Свобода открытый курорт» Дмитрий Масков. После делового обсуждения объект получил статус приоритетного — в 2024 году Гарантийный фонд РБ предоставил организации поручительство. Общий объем инвестиций составил 180 млн рублей.
Парк «Свободное дыхание» построят недалеко от села Новые Каратавлы. Сейчас идут предпроектные работы и разработка концепции глэмпинга. Здесь разместят жилые модули, ресторан, баню и купели. Проект воплотят до 2025 года.
Всего в этом году Гарантийный фонд республики предоставил предпринимателям 128 поручительств на общую сумму 1,4 млрд руб. Среди основных получателей услуги — субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сельском хозяйстве, производстве и торговле.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать систему грантов и субсидий, льгот для компаний, которые занимаются внутренним туризмом, с целью их поддержки и развития отрасли. Если в 2018 году турпоток в республику составил 1,169 млн человек, то в 2023 — 2,2 млн, что на 14% выше результатов 2022 года. По этим показателям республика занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и 12 — в России.
«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, но всё остальное, начиная с инфраструктуры, информирования
и т. д., ему не соответствует. У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время, — отметил Радий Хабиров. — Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть. Мне кажется, это ещё до конца не сделано. Мы с вами единодушны в одном: такой высокий потенциал, как наш, грех не использовать».