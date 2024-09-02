В Башкирии создадут новый парк на 10 гектаров

«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, но всё остальное, начиная с инфраструктуры, информирования и т. д. , ему не соответствует. У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время, — отметил Радий Хабиров. — Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть. Мне кажется, это ещё до конца не сделано. Мы с вами единодушны в одном: такой высокий потенциал, как наш, грех не использовать».