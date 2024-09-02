Развязку на улице Пугачёва в Уфе откроют в сентябре

В Уфе строительство развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачёва вышло на финальную стадию. Готовность объекта 80%, полностью завершить строительство развязки планируется в IV квартале. Но уже к концу сентября планируется провести технический запуск движения по путепроводу и открыть проезд по нескольким готовым полосам, сообщили в Росстройконтроле.
Готовый путепровод сможет пропускать 48−50 тысяч автомобилей в сутки.
Двухуровневая шестиполосная развязка спроектирована по типу «клеверный лист». Она соединит строящуюся улицу Генерала Рыленко и реконструируемые улицы Пугачёва и Бородинскую. Объект возводится в рамках масштабного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота».
Сооружение включает в себя путепровод, несколько съездов, а также более 2 км участков автомобильных дорог. Также на ней будут пешеходные тротуары и две остановки общественного транспорта.
К текущему моменту на объекте завершено устройство конструкций пролётного строения путепровода, перильного и барьерного ограждений, а также частично выполнено асфальтирование съездов.
Сейчас рабочие занимаются переустройством сетей ливневой и бытовой канализации, монтажом инженерных коммуникаций по улице Бородинской и линий наружного освещения по улице Пугачева и на транспортной развязке.
Остается обустроить барьеры на съездах, завершить асфальтирование, установить светофоры, остановочные павильоны, дорожные знаки и разметку и смонтировать архитектурную подсветку путепровода.
Комплекс «Южные ворота» должен оптимизировать движение транспорта, обеспечить быстрый и комфортный выезд из города. Как сообщал Башинформ, проект реализуется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.
«По нашему блоку мы проводим каждый четверг штаб, рассматриваем каждый регион. У нас стабильно Башкортостан в “зеленой зоне” — это означает, что регион выполняет все планы. Это большая системная работа. В 24 программах строительства регион принимает участие. Это разные федеральные заказчики, разные федеральные органы исполнительной власти. Везде работа идет на высоком уровне. Это если говорить о цифрах. Сегодня мы подводили итоги, даже замечаний нет. Значит, все в “зеленой зоне”, все выполняется», — говорил вице-премьер правительства РФ, куратор строительного блока кабмина Марат Хуснуллин в ходе недавнего визита в Уфу.
«Плохие дороги — страшное бедствие и людей они раздражают. Считаю, что плохих дорог, как явление, в республике быть не должно. По крайней мере, в столице уж точно», — сказал Глава республики Радий Хабиров.