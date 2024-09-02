Развязку на улице Пугачёва в Уфе откроют в сентябре

«По нашему блоку мы проводим каждый четверг штаб, рассматриваем каждый регион. У нас стабильно Башкортостан в “зеленой зоне” — это означает, что регион выполняет все планы. Это большая системная работа. В 24 программах строительства регион принимает участие. Это разные федеральные заказчики, разные федеральные органы исполнительной власти. Везде работа идет на высоком уровне. Это если говорить о цифрах. Сегодня мы подводили итоги, даже замечаний нет. Значит, все в “зеленой зоне”, все выполняется», — говорил вице-премьер правительства РФ, куратор строительного блока кабмина Марат Хуснуллин в ходе недавнего визита в Уфу.