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За волейбольную «Омичку» будет играть первый за новейшую историю клуба легионер

Команда усилилась французской диагональной Мелиссой Колурбаси.
Источник: Комсомольская правда

Омская волейбольная команда пополнилась новым игроком. Впервые в новейшей истории клуба за «Омичку» будет играть легионер — французская диагональная Мелисса Колурбаси.

«Она имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет “Омичке” достойно стартовать в Суперлиге, — представил нового игрока министр спорта Омской области Иван Колесник.

Как сообщили в волейбольном клубе, Мелисса родилась 10 ноября 2000 года в Стамбуле. У нее двойное гражданство: Франции и Турции. Рост девушки — 190 см.

Ее игровая карьера началась с 2013 года. За это время Мелисса Колурбаси успела выступить за следующие клубы:

— Fenerbahçe U18 (Турция) — Kent State Universitet (США) — Tulane Universitet (США) — OK Herceg Novi (Черногория) — Hylte/Halmstad (Швеция).