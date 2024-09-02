За волейбольную «Омичку» будет играть первый за новейшую историю клуба легионер

«Она имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет “Омичке” достойно стартовать в Суперлиге, — представил нового игрока министр спорта Омской области Иван Колесник.