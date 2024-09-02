За волейбольную «Омичку» будет играть первый за новейшую историю клуба легионер

Омская волейбольная команда пополнилась новым игроком. Впервые в новейшей истории клуба за «Омичку» будет играть легионер — французская диагональная Мелисса Колурбаси.
«Она имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет “Омичке” достойно стартовать в Суперлиге, — представил нового игрока министр спорта Омской области Иван Колесник.
Как сообщили в волейбольном клубе, Мелисса родилась 10 ноября 2000 года в Стамбуле. У нее двойное гражданство: Франции и Турции. Рост девушки — 190 см.
Ее игровая карьера началась с 2013 года. За это время Мелисса Колурбаси успела выступить за следующие клубы:
— Fenerbahçe U18 (Турция) — Kent State Universitet (США) — Tulane Universitet (США) — OK Herceg Novi (Черногория) — Hylte/Halmstad (Швеция).