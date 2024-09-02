В Челябинске возобновилось движение трамваев через Теплотех

В Челябинске с 2 сентября открыли трамвайное движение через Теплотехнический институт.
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», рабочие уложили новые пути на прямом участке проспекта Победы.
Теперь трамваи № 3 ездят по маршруту «Депо 2 — Российская — Автовокзал Центральный».
Трамваи № 15 вернулись на свой обычный маршрут «Чичерина — ЧТЗ».
Трамваи № 16 курсируют по схеме «Чичерина — Российская — Автовокзал Центральный».
Трамваи № 22 перевозят пассажиров по маршруту «Чистопольская — Российская — Карла Маркса — Чичерина».