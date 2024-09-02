Рок-группа «Слот» рассказала, как фанаты приняли новую вокалистку

Она присоединилась к группе в июле этого года, после того как коллектив покинула Дария «Нуки» Ставрович.
26 июля «Слот» выпустили сингл «С. М. Г. О» (2024), в котором вокальные партии исполняла уже новая вокалистка. Дарья поделилась в эксклюзивном интервью для Звук Медиа, как фанаты отреагировали на изменения.
Фанаты восприняли новую песню и меня очень хорошо. Конечно же, не обошлось без комментариев в духе «Без Нуки не то» и даже парочки хейтеров, но их было настолько мало, что я почти не заметила их.
Дарья Равдина
вокалистка группы «Слот».
Как рассказывает Дарья Равдина, у нее была догадка, что ее могут пригласить в группу, поэтому «ярких эмоций» от предложения она не испытала.
Поклонники Linkin Park также ждут, когда станет известно, кто будет новым вокалистом группы. Недавно фанаты предполагали, что им станет Дерик Уибли из Sum 41. Однако он опроверг эти слухи.