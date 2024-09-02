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За 3 года в Красноярском крае расчистили около 200 лесных свалок

Не обошлось и без привлечения нарушителей к ответственности.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

За последние 3 года в Красноярском крае успешно ликвидировали 199 лесных свалок на территории государственного лесного фонда. Общий объем собранных отходов составил более 21 тысячи кубометров и, как рассказали в министерстве природных ресурсов, самым крупным объектом стал стихийный полигон у села Салба в Ермаковском районе. В данном случае отходы заняли 300 кубометров и для их вывоза понадобилось 33 автомобиля. На очищенной от мусора территории были высажены 200 саженцев ели.

По словам министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексея Панова, лесные свалки выявляются как в ходе наземного патрулирования, так и с помощью фотоловушек и беспилотников:

«Работа по ликвидации несанкционированных мест размещения бытовых отходов в лесах края продолжается. Часть свалок мы уберем осенью, далее очищать от мусора территории продолжат весной, после схода снежного покрова».

Стоит отметить, что не обошлось и без выявления нарушителей природоохранного законодательства: например, в Енисейском районе фотоловушка зафиксировала местного жителя, который высыпал в лесу опилки. А в Сухобузимском районе дрон зафиксировал мужчину, который сливал в лесу жидкие бытовые отходы. В итоге обоих нарушителей не только оштрафовали на 40 тысяч рублей, но также обязали самостоятельно очистить загрязненную территорию.

экология