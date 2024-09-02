За 3 года в Красноярском крае расчистили около 200 лесных свалок

За последние 3 года в Красноярском крае успешно ликвидировали 199 лесных свалок на территории государственного лесного фонда. Общий объем собранных отходов составил более 21 тысячи кубометров и, как рассказали в министерстве природных ресурсов, самым крупным объектом стал стихийный полигон у села Салба в Ермаковском районе. В данном случае отходы заняли 300 кубометров и для их вывоза понадобилось 33 автомобиля. На очищенной от мусора территории были высажены 200 саженцев ели.