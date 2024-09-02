Следователи проверят возведение бизнес-центра на Темерницком городище в Ростове

В Ростове-на-Дону проверят строительство коммерческого объекта на территории грунтового некрополя Темерницкого городища. Об этом распорядился глава СК России Александр Бастрыкин.
Разбирательства начались после жалобы. Оказалось, что некоторые заподозрили возможность «коррупционной составляющей» при получении разрешения на возведение здания.
Отметим, все необходимые документы на объект застройщик получил еще в 2022 году.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах, — сообщили в информационном центре федерального СК.
Исполнение поручения уже взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.