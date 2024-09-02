Полный черники медведь заглянул в видеокамеру под Петербургом

Медведь внимательно обследовал поляну и, не найдя ничего съестного, прилёг отдохнуть, а, уходя, заглянул в объектив. Выглядит он упитанным. В это время медведи усиленно готовятся к спячке и отъедаются черникой. Эта ягода, несмотря на низкую калорийность, если есть её в больших количествах, хорошо обеспечивает энергетические потребности даже такого крупного зверя, как медведь. Она содержит углеводы, которые как раз необходимы для накопления жировых запасов.