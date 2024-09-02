В Башкирии оценили готовность жилых домов к подаче тепла

По результатам выездов инспекторов крупнейшего республиканского оператора теплосетей уже 76,5% жилого фонда готовы к осенне-зимнему периоду. Проведена приёмка работ по промывке оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок на более чем 9 тысячах объектах. На текущий момент в адрес обслуживающих организаций выдано почти 17 тысяч актов по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотров тепловых узлов и внутридомовых коммуникаций. Все они должны быть устранены до начала отопительного сезона.
В летний межотопительный период ресурсоснабжающие и управляющие компании проводят как профилактические, так и ремонтные работы для комфортного и безопасного прохождения следующего отопительного сезона. Как показывает практика, некачественная подготовка внутридомовых систем теплоснабжения является причиной неравномерного распределения тепла в доме, «перетопов» и «недотопов». При этом качество поставляемого теплоресурса до границы дома гарантирует ресурсоснабжающая организация, а насколько эффективно тепло расходуется внутри дома — забота управляющей или обслуживающей компании.
Отметим, что власти республики держат ситуацию на контроле и активно привлекают в отрасль федеральные средства.
В 2022—2023 годах министерство ЖКХ, администрации муниципалитетов и ресурсоснабжающие организации направили в Фонд реформирования ЖКХ 17 заявок с просьбой выделить финансирование на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения и другое. Все они были одобрены на федеральном правительственном штабе.
«Таким образом, в 2022 году мы привлекли из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в 2023-м — 4,9 млрд рублей. К этим суммам мы добавляем средства из регионального бюджета, важен и вклад инвесторов», — отметил Глава республики Радий Хабиров.
В 2024 году Башкортостан привлёк более 10 млрд рублей федеральных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, с привлечением ресурсов Фонда национального благосостояния в 2023 году в Башкортостане реализовали восемь проектов. Это переход на поквартирные системы отопления в райцентрах Калтасы, Архангельское и Мраково, реконструкция источников теплоснабжения в Белорецке и сёлах Красноусольский, Раевский, Красная Горка, Павловка, строительство системы водоснабжения в селе Верхние Татышлы. В планах на 2024 год — модернизация коммунальных объектов в девяти населённых пунктах. Это строительство котельной в Учалах, реконструкция котельной в с. Краснохолмский Калтасинского района, капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе, реконструкция очистных сооружений канализации в селе Петровское Ишимбайского района, сетей водоснабжения и водоотведения в Стерлитамаке, Нефтекамске и Аургазинском районе.
Радий Хабиров поручил министерству ЖКХ республики продолжать работу по привлечению федеральных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках новых программ, которые анонсировал в своём Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.