В Башкирии оценили готовность жилых домов к подаче тепла

В 2024 году Башкортостан привлёк более 10 млрд рублей федеральных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, с привлечением ресурсов Фонда национального благосостояния в 2023 году в Башкортостане реализовали восемь проектов. Это переход на поквартирные системы отопления в райцентрах Калтасы, Архангельское и Мраково, реконструкция источников теплоснабжения в Белорецке и сёлах Красноусольский, Раевский, Красная Горка, Павловка, строительство системы водоснабжения в селе Верхние Татышлы. В планах на 2024 год — модернизация коммунальных объектов в девяти населённых пунктах. Это строительство котельной в Учалах, реконструкция котельной в с. Краснохолмский Калтасинского района, капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе, реконструкция очистных сооружений канализации в селе Петровское Ишимбайского района, сетей водоснабжения и водоотведения в Стерлитамаке, Нефтекамске и Аургазинском районе.