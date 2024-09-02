Омские коммунальные службы подготовились к отопительному сезону на 85%

В Омской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Как сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, общий процент готовности региона к пуску и приему тепла составляет сегодня 85%.
На сегодняшний день на 100% готовы к этому все объекты и теплоисточники в Тевризском районе. В лидерах по проводимым работам — Колосовский, Любинский и Полтавский районы.
«В этом году особое внимание уделяем ремонтной кампании. На сегодняшний день подготовлено: 2053,5 км тепловых сетей, 1137 котельных и 10225,5 км сетей водоснабжения. Первоочередные приоритеты — подготовить к работе в зимних условиях объекты не только жилого фонда, но и школы, детские сады и медучреждения», — сообщил Владимир Шнипко.