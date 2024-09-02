Игорь Крутой прокомментировал возвращение Андрея Губина

Спустя 20 лет затишья фанаты дождались возвращения певца на сцену.
Композитор и продюсер Игорь Крутой стал организатором творческого вечера Андрея Губина в честь его юбилея в рамках музыкального фестиваля «Новая волна — 2024». До этого певец отказывался выступать из-за проблем со здоровьем.
Крутой также добавил, что пока не будет содействовать полному возвращению Андрея Губина на сцену, пишет Пятый канал.
Для того чтобы что-то получилось, нужно и его желание тоже. И в конце концов, нужно где-то побороть болезнь, а где-то забыть о ней.
Игорь Крутой
композитор и продюсер.
Недавно Андрей Губин рассказал, что написал не менее 100 песен и готов их выпускать «одну за одной», если позволит здоровье.