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Игорь Крутой прокомментировал возвращение Андрея Губина

Спустя 20 лет затишья фанаты дождались возвращения певца на сцену.

Источник: Звук

Спустя 20 лет затишья фанаты дождались возвращения певца на сцену.

Композитор и продюсер Игорь Крутой стал организатором творческого вечера Андрея Губина в честь его юбилея в рамках музыкального фестиваля «Новая волна — 2024». До этого певец отказывался выступать из-за проблем со здоровьем.

Крутой также добавил, что пока не будет содействовать полному возвращению Андрея Губина на сцену, пишет Пятый канал.

Для того чтобы что-то получилось, нужно и его желание тоже. И в конце концов, нужно где-то побороть болезнь, а где-то забыть о ней.

Игорь Крутой
композитор и продюсер.

Недавно Андрей Губин рассказал, что написал не менее 100 песен и готов их выпускать «одну за одной», если позволит здоровье.