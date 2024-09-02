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В День знаний Беглов открыл одну из 25 новых школ в Петербурге

Сегодня, 2 сентября, губернатор Александр Беглов открыл новую школу № 717 на улице Дыбенко в Невском районе города. Это учебное заведение сможет принять 1650 учеников и стало одной из 25 новых школ, открытых в этом году. Всего за 2024 год планируется открыть 37 новых школ, что является рекордом за последние полвека.

Источник: РИА "Новости"

Новая школа оборудована всеми современными удобствами: здесь есть два бассейна, спортивный зал, стадион и лаборатории по химии, физике и биологии. Также предусмотрены занятия по хореографии, гимнастике, инженерии, IT-направлениям и журналистике. Учебное заведение будет сотрудничать с Охтинским колледжем, Морской технической академией и Военным научно-учебным центром ВМФ.

В школе начнут работать 10 молодых учителей, которые получили поддержку через проект «Команда школьных педагогов “под ключ”. По словам Александра Беглова, главное в любой школе — это учителя.

«С 1 сентября для вас, начинающих педагогов, будут введены ежемесячные доплаты. Для тех, кто закончил колледж, — 4 тысячи рублей, для выпускников педагогических вузов — 5 тысяч рублей».

добавил губернатор

Ученикам от правительства города вручили комплекты конструкторов программируемых квадрокоптеров, что позволит им изучать проектирование и сборку беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, первоклассники получили в подарок сборник сказок Пушкина и книги, посвящённые Петербургу и школьной жизни, благодаря проекту «Моя первая библиотека».

образование