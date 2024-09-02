В День знаний Беглов открыл одну из 25 новых школ в Петербурге

Новая школа оборудована всеми современными удобствами: здесь есть два бассейна, спортивный зал, стадион и лаборатории по химии, физике и биологии. Также предусмотрены занятия по хореографии, гимнастике, инженерии, IT-направлениям и журналистике. Учебное заведение будет сотрудничать с Охтинским колледжем, Морской технической академией и Военным научно-учебным центром ВМФ.
В школе начнут работать 10 молодых учителей, которые получили поддержку через проект «Команда школьных педагогов “под ключ”. По словам Александра Беглова, главное в любой школе — это учителя.
«С 1 сентября для вас, начинающих педагогов, будут введены ежемесячные доплаты. Для тех, кто закончил колледж, — 4 тысячи рублей, для выпускников педагогических вузов — 5 тысяч рублей».
Ученикам от правительства города вручили комплекты конструкторов программируемых квадрокоптеров, что позволит им изучать проектирование и сборку беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, первоклассники получили в подарок сборник сказок Пушкина и книги, посвящённые Петербургу и школьной жизни, благодаря проекту «Моя первая библиотека».