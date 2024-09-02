В День знаний Беглов открыл одну из 25 новых школ в Петербурге

Сегодня, 2 сентября, губернатор Александр Беглов открыл новую школу № 717 на улице Дыбенко в Невском районе города. Это учебное заведение сможет принять 1650 учеников и стало одной из 25 новых школ, открытых в этом году. Всего за 2024 год планируется открыть 37 новых школ, что является рекордом за последние полвека.