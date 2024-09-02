Стало известно, сколько дней в Ростовской области будет дуть сильный ветер

Сильный ветер в Ростовской области сохранится в период со 2 по 4 сентября. Об этом рассказали донские синоптики.
В частности, 2 числа ветер в среднем будет дуть со скоростью 8−13 м/с, но к вечеру местами порывы могут достигать 15−18 м/с, а по востоку 19−21 м/с.
Напомним, ранее на этот день прогнозировали ливни и пыльную бурю. Дневная температура воздуха до конца дня должна составлять +25−30 градусов, по югу — до +35.
3 сентября также возможны кратковременные грозовые осадки. Ветер будет преимущественно восточной четверти 7−12 м/с, но в непогоду может подниматься до 15−18 м/с. Ночью обещают +17−22, местами по региону до +11, а днем — около +27−32, в Приазовье +23−28 градусов.
4 сентября ненастье с грозой сохранится. Ветер будет восточным и северо-восточным 6−11 м/с, в отдельных территориях порывы могут достигать 12−14 и 15−18 м/с. Столбики термометров ночью должны показывать +17−22, местами до +11, по северу региона до +9, днем должно быть +26−31, по югу — до +33 градусов.
Добавим, из-за ветра в течение суток 2 сентября в устье Дона, на участке Аксай — Азов, сохранятся низкие уровни воды в пределах неблагоприятных отметок и ниже. При этом «опасных гидрологических явлений не ожидается».