Стало известно, сколько дней в Ростовской области будет дуть сильный ветер

4 сентября ненастье с грозой сохранится. Ветер будет восточным и северо-восточным 6−11 м/с, в отдельных территориях порывы могут достигать 12−14 и 15−18 м/с. Столбики термометров ночью должны показывать +17−22, местами до +11, по северу региона до +9, днем должно быть +26−31, по югу — до +33 градусов.