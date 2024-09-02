Более 200 детей сотрудников атомной станции провели летние каникулы в лагерях на Черноморском побережье

— Организации отдыха и оздоровления детей мы уделяем особое внимание и очень ответственно подходим к этому вопросу, — рассказал председатель профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев. — Приоритетом для нас является, конечно же, обеспечение безопасности во время отдыха. 204 ребенка работников атомной станции отдохнули этим летом в двух детских лагерях г. Анапа. Уверен, что летние каникулы ребята провели замечательно.