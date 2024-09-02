Более 200 детей сотрудников атомной станции провели летние каникулы в лагерях на Черноморском побережье

Завершилась детская оздоровительная кампания 2024 года, которая была организована для детей работников Ростовской АЭС. После летнего отдыха вернулись группы из краснодарских детских лагерей «Вита» и «Энергетик».
— Организации отдыха и оздоровления детей мы уделяем особое внимание и очень ответственно подходим к этому вопросу, — рассказал председатель профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев. — Приоритетом для нас является, конечно же, обеспечение безопасности во время отдыха. 204 ребенка работников атомной станции отдохнули этим летом в двух детских лагерях г. Анапа. Уверен, что летние каникулы ребята провели замечательно.
Для отдыхавших детей в лагерях было организовано множество возможностей для полноценного развития. Так, 10-летняя Софья Самощенко в детском оздоровительном лагере «Энергетик» смогла посетить кружки по работе в блогосфере и лепке из легкого пластилина. Также девочка рассказала, что в лагере каждый день проходили интересные мероприятия, спортивные соревнования и танцевальные конкурсы.
— Детский отдых — важное направление социальной политики атомной станции. Забота о детях — это забота о нашем будущем, о будущем нашей Родины. Детство — это начало большого жизненного пути человека, это первый шаг к успеху. И каким оно будет у наших детей — зависит от нас, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Отметим, что в России сегодня созданы все условия для того, чтобы дети могли раскрыть свои способности и реализовать себя в будущем. Развитие талантов, воспитание патриотически настроенной и социально ответственной личности — это одна из главных задач национального развития, поставленная Президентом в соответствующем указе.