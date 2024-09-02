Ростовские школьники смогут с 1 сентября заниматься каратэ киокусинкай в рамках школьной программы

С 1 сентября в школьных программах по физкультуре появились новые направления — гольф, роллер-спорт и многие другие. Также теперь школьники смогут выбирать и такое направление, как каратэ киокусинкай. О том, в каких ростовских школах появится этот модуль, а также о перспективах ростовских каратистов рассказал преподаватель этой спортивной дисциплины в Суворовском, главный тренер сборной Ростовской области Олег Захаров.
По его словам, спортсмены клуба в этом году принимали участие в региональных, а также всероссийских и международных соревнованиях (Москва, Минск, Токио). Лидерам клуба удалось выйти в финалы и стать призерами почти во всех турнирах, в которых они принимали участие.
Также Олег Юрьевич отметил, что в этом году было разработано учебное пособие «Теория и методика ката киокусинкай» для будущих тренеров — студентов спортивных вузов. Оно создавалось на основе опыта участия спортсменов клуба в соревнованиях разного уровня.
Отдельной темой является реализация общероссийского проекта «Киокусинкай в школу», в соответствии с которым в школьную программу для учащихся 1−11 классов вводится вариативный модуль «Киокусинкай». Он уже включен в федеральную рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура», как часть основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
— В нескольких школах Ростова-на-Дону, в том числе и в школе № 75 в Суворовском, с 1 сентября будут введены занятия киокусинкай. В преддверии нового учебного года общероссийской федерацией «Ассоциация Киокусинкай России» ведется работа по научно-методическому сопровождению данных процессов. В этой работе я принимаю активное участие, — рассказал Олег Захаров.
На следующий сезон у тренера большие планы. Ростовские спортсмены примут участие в конце октября во Всероссийском турнире «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Среди планов предстоящего сезона и увеличение набора новых юных спортсменов с целью последующего отбора и селекции.