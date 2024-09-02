Ростовские школьники смогут с 1 сентября заниматься каратэ киокусинкай в рамках школьной программы

С 1 сентября в школьных программах по физкультуре появились новые направления — гольф, роллер-спорт и многие другие. Также теперь школьники смогут выбирать и такое направление, как каратэ киокусинкай. О том, в каких ростовских школах появится этот модуль, а также о перспективах ростовских каратистов рассказал преподаватель этой спортивной дисциплины в Суворовском, главный тренер сборной Ростовской области Олег Захаров.