Уголовное дело об отсутствии троллейбусов в Волгограде возбудят повторно

Жители Ворошиловского района однажды уже добились того, что Бастрыкин заступился за них в вопросе организации троллейбусного движения. Однако прокуратура отменила это постановление о возбуждении уголовного дела. Молчать волгоградцы не стали и с помощью сети Интернет снова обратились к главе СКР.