Уголовное дело об отсутствии троллейбусов в Волгограде возбудят повторно

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя ведомства в регионе повторного возбуждения уголовного дела об отсутствии электротранспорта в одном из районов города-героя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
Жители Ворошиловского района однажды уже добились того, что Бастрыкин заступился за них в вопросе организации троллейбусного движения. Однако прокуратура отменила это постановление о возбуждении уголовного дела. Молчать волгоградцы не стали и с помощью сети Интернет снова обратились к главе СКР.
Решение прокуратуры об отмене постановления будет обжаловано Следственным комитетом.