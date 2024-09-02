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Уголовное дело об отсутствии троллейбусов в Волгограде возбудят повторно

За жителей Ворошиловского района вновь заступился глава СК России Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя ведомства в регионе повторного возбуждения уголовного дела об отсутствии электротранспорта в одном из районов города-героя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Жители Ворошиловского района однажды уже добились того, что Бастрыкин заступился за них в вопросе организации троллейбусного движения. Однако прокуратура отменила это постановление о возбуждении уголовного дела. Молчать волгоградцы не стали и с помощью сети Интернет снова обратились к главе СКР.

Решение прокуратуры об отмене постановления будет обжаловано Следственным комитетом.

СК
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