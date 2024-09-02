«Детей возить, а не картошку». В Омске появятся новые школьные автобусы

В селе особенно остро ощущается дефицит педагогов и нехватка денег на ремонт школ, но появилась и новая проблема — порой возить детей из небольших и постепенно пустеющих деревень просто некому.
Подробности в материале корреспондента «АиФ в Омске».
Школьный автобус.
Как сообщил в своём телеграмм-канале губернатор Виталий Хоценко, Омская область ожидает очередного поступления транспорта для перевозки школьников. 18 июля 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении машин по субъектам.
Конкретно в нашу область направят до 50 единиц такого подвижного состава для автопарков школ. В последний раз, а было это в январе 2024 года, 49 автобусов были переданы в образовательные учреждения региона, которые закрывали потребность подвоза более 1000 учеников к месту занятий.
За пять лет Омская область получила 352 новых автобусов, что позволило полностью соответствовать требованию — в автопарке общеобразовательных учреждений не должно быть автобусов старше 10 лет. Сейчас больше половины транспорта вообще моложе пяти лет.
Школьные автобусы, покрашенные в сигнальный жёлтый цвет, торжественно вручают в областном центре. Речи, ключи на блюдечке, музыка. Жмут руки, радуются, но не все. Переживают районные власти — да, новый транспорт — это хорошо, но для них ещё нужны водители и гаражи, а ещё проезжие дороги.
Маршрут за знаниями.
В прошлом году в Колосовском районе прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в законодательстве об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о безопасности дорожного движения и об образовании. В четырёх населённых пунктах, где проживают более 40 детей школьного возраста, не было подвоза в общеобразовательные учреждения, то есть дети ходили пешком, хотя по закону для них должен работать автотранспорт. Выяснилось, что в оперативном управлении учреждений автобусы есть, только вот открыть маршрут невозможно. Всё дело упиралось в организацию дорожного движения — отсутствовали оборудованные остановочные пункты и дорожные знаки.
Кстати, в некоторых районах области нужны вездеходы, а не автобусы. Так жители деревни Дурново в Муромцевского района жалуются как раз на это.
«В д. Дурново до школы в грязь автобус еле проезжает по ул. Молодёжной», — пишет мама одного из школьников. На это администрация района отвечает, что содержание дорог местного значения деревни Дурново относится к компетенции администрации Мысовского сельского поселения. «Ремонт автомобильных дорог осуществляется в рамках использования бюджетных средств дорожного фонда. Исходя из объема дорожного фонда поселения, к сожалению, в текущем году работы по ремонту автомобильных дорог в деревне Дурново не запланированы».
Возили ребят из этой деревни в Муромцевскую школу№ 1, сейчас школа закрыта на ремонт; ездили учится дурновские мальчишки и девчонки в Петропавловскую школу. Родителям хотелось бы, чтобы они учились в родной деревне, а не переживать, как преодолеет ухабы и грязь жёлтенький школьный автобус.
Есть ещё одно «но» — не идут люди работать на школьные автобусы. Тот тут, то там возникают скандалы именно по этому поводу. У водителей есть свои резоны. «Заработная плата у водителя 19 тысяч рублей. Планируют ли повышать зарплату школьным водителям?», — спрашивают они. Это притом, что ответственность на них колоссальная, требования — высокие. «Мы детей возим, а не картошку», — комментируют они.
Под постом губернатора о зарплатах честно делится суммой одна из жительниц Калачинского района, чей муж работает в школе. «Клубовская СОШ, ставка водителя 19200». Комментарий от лица главы района: «По информации комитета по образованию администрации Калачинского муниципального района, средняя зарплата водителей школьных автобусов в образовательных учреждениях района за период с января по июнь составила 30 379 рублей». Так лихо умеют манипулировать со статистикой зарплат только чиновники. Но с такой квалификацией и репутацией водители из школ идут устраиваться в места поденежнее.