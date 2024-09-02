«Детей возить, а не картошку». В Омске появятся новые школьные автобусы

В прошлом году в Колосовском районе прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в законодательстве об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о безопасности дорожного движения и об образовании. В четырёх населённых пунктах, где проживают более 40 детей школьного возраста, не было подвоза в общеобразовательные учреждения, то есть дети ходили пешком, хотя по закону для них должен работать автотранспорт. Выяснилось, что в оперативном управлении учреждений автобусы есть, только вот открыть маршрут невозможно. Всё дело упиралось в организацию дорожного движения — отсутствовали оборудованные остановочные пункты и дорожные знаки.