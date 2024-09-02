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Волгодонск накрыла пыльная буря

Жители Волгодонска пожаловались на пыльную бурю.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске 2 сентября местные жители пожаловались на пыльную бурю. Читатели «КП-Ростов-на-Дону» поделились кадрами с городских улиц.

На фото видно, как в воздухе летает пыль. Мелкие частички оседают на лавочках, витринах и других поверхностях. Видимость на улицах очень слабая, буквально несколько метров. На дальних расстояниях строения практически не видно. Все осложняет и сильный ветер.

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах во время пыльной бури. О правилах безопасности не стоит забывать и пешеходам.