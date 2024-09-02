Регата, танцы, симфонический оркестр: как прошел День города в Волгограде

В Волгограде очень тихо и скромно отметили 435-й день рождения города. Без большого концерта со звездами и салюта на набережной, без ставших традиционными шествий — ничего массового. В минувшие выходные волгоградцы просто гуляли по городу, смотрели соревнования яхт в парусной регате, слушали уличных музыкантов, болели на участников забегов и велогонки, Фотографировались с ретро-машинами, ожившими скульптурами у фонтана «Искусство», пробовали блюда на гастрофестивале.