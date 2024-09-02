Регата, танцы, симфонический оркестр: как прошел День города в Волгограде

В Волгограде очень тихо и скромно отметили 435-й день рождения города. Без большого концерта со звездами и салюта на набережной, без ставших традиционными шествий — ничего массового. В минувшие выходные волгоградцы просто гуляли по городу, смотрели соревнования яхт в парусной регате, слушали уличных музыкантов, болели на участников забегов и велогонки, Фотографировались с ретро-машинами, ожившими скульптурами у фонтана «Искусство», пробовали блюда на гастрофестивале.
Накануне власти, которые очень долго тянули с публикацией официальной программы Дня города, все же признались: традиционные массовые гулянья решили заменить детскими, спортивными, культурными и патриотическими мероприятиями, основная часть которых проходит с 1 по 9 сентября на различных площадках города. К примеру, приуроченный ко Дню города фестиваль колокольного звона пройдет в Александровском саду 8 сентября. А 1 сентября волгоградцы с удовольствием послушали выступление Волгоградского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера волгоградской филармонии Андрея Аниханова. Зрители рукоплескали артистам в амфитеатре.
Там же, на нижней террасе набережной у амфитеатра волгоградцы ели блины и другие блюда на гастрономическом фестивале, танцевали, участвовали в мастер-классах. Утром у фонтана «Искусство» прошла танцевальная акция с участием волгоградских студентов. 217 пар по музыку из фильма «Девчата» станцевали под аккомпанемент волгоградского духового оркестра. Автором вальса является наша землячка Александра Пахмутова, которая с экрана поздравила волгоградцев с праздником.
На следующие выходные никакой интересной программы пока не объявили. Видимо, ничто не будет отвлекать горожан от выборов. С 6 по 8 сентября в регионе будут выбирать губернатора и депутатов облдумы.