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Воронцовский дворец в Алупке реставрируют по историческим документам

В Крыму отреставрируют Воронцовский дворец к декабрю 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Работы по ремонту Воронцовского дворца в Алупке должны быть завершены к декабрю 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Республики Крым.

По словам первого заместителя министра культуры Ольгой Буровой, объект ремонтируют по научно-проектной документации, которая прошла историко-культурную экспертизу. В основу проекта заложены даже рисунки XIX века для исторической точности.

Все работы по ремонту обойдутся в 701 миллион рублей. Средства выделены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Сейчас ремонт Воронцовского дворца готов уже на 91,5%.

Напомним, как сообщала КП-Крым, Ханский дворец в Бахчисарае тоже планируют открыть в 2025 году после реставрации.