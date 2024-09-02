Овощные посылки: ялтинский лук отправляют в другие регионы России почтой

По словам фермера, в отличие от «белого брата», фиолетовый ялтинский лук нежный, не все гербициды ему подходят, требует ручной прополки и требовательный к поливу. Что самое главное — он хранится до июня, хотя считается, что ялтинский лук после сбора может пролежать не больше 5 месяцев. Правда, температура хранения от 0 до 3 с°. Часть урожая фермеры сразу отправляют в промышленный холодильник, часть — отправляют на материк в мегаполисы, и где-то 15% поступает на крымский рынок. Причем с грядки лук продают по 60 рублей за кило, а по какой цене его потом реализуют в точках с надписью «Ялтинский лук», белогорский фермер не ведает.