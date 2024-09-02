Овощные посылки: ялтинский лук отправляют в другие регионы России почтой

Всякий турист за редким исключением стремится увезти с собой из Крыма вязаночку ялтинского лука. Даже если не себе, то на угощение друзьям и знакомым. Съедобный сувенир куда лучше магнитика на холодильник. Но как не опростоволоситься при покупке ялтинского лука и не попасть на уловки продавцов, увещевающих, что их товар и есть тот самый ялтинский, знают немногие.
«ПРЕДОК» БЫЛ ДОБРЫЙ.
Его первоначальное наименование не имело географической привязки. Лук называли «добрым» за отсутствие горечи во вкусе и слез при его разделке. Именно как «добрый лук» он упоминается в Константинопольских ведомостях XII века и в трудах Петра Симона Палласа конца XVIII века. Вероятнее всего, сладкий лук завезли в Крым с Пиренеев еще во времена Византийской империи, выбрав для его посадки отроги не рожденных вулканов Пиляки и Аю-Даг. Сегодня аборигенный ялтинский лук выращивается только в селах Оползневое, Голубой залив (Большая Ялта), Запрудное, Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное и Малореченское (Большая Алушта). И если взять в учет географическое расположение, то лук больше «алуштинский», чем «ялтинский».
Луковеды и лукоеды покупают овощ только с фермерской грядки чуть ли не из-под лопаты. Обмениваются адресами и телефонами проверенных поставщиков, пока остальные недоумевают — зачем разводить конспирацию, если на любом рынке полно ялтинского лука, не говоря уже о придорожных торговых точках? Да и в крупных супермаркетах продается лук, по форме и цвету абсолютно схожий со своим южнобережным собратом. Но знатоки говорят, что только выращенный на вулканических почвах овощ содержит серу, очищающую организм от токсинов и снижающую холестерин, и аллицин — вещество, препятствующее новообразованиям. Поэтому готовы выкладывать по 250−300 рублей за кг такого полезного «доброго» лука, ведь его не так много.
ГИБРИД ВКУСУ НЕ ПОМЕХА.
Противники «лукового культа» говорят, что селекция давно открепила ялтинский лук от Южного берега Крыма, и даже в средней полосе России высаженные в теплице семена дают аналогичный плод. Что уж говорить об обласканной солнцем земле крымской.
«В Крыму часть лука — гибридная культура, — говорит замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. — Много сортов сладкого лука, конкретно ялтинский растет уже в предгорных зонах — в Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском районах. Почва разная, конечно. Но как на Южном берегу мы можем найти очень сладкую головку лука и рядом горькую, точно так же и на предгорных плантациях. Это селекция. И я даже скажу, что селекция самих сельхозпроизводителей. Сами отбирают лучшие головки, закладывают маточники, собирают семена. Можно ли назвать такой лук ялтинским? Наверное, можно, если по своему минеральному составу он аналогичный тому, что выращивается на ЮБК».
Сколько конкретно ялтинского лука собирают, в Крыму статистики нет. Его не вычленяют из общего объема урожая под 24 тысячи тонн в год. Известно, что луковыми плантациями занято около 1 тысячи га, и это шестая часть от всех овощных полей на полуострове.
ЯЛТИНСКИЙ, НО БЕЛОГОРСКИЙ.
В хозяйстве семьи Нурмамбетовых в Белогорском районе выращиванием ялтинского лука занялись еще в конце 90-х. Семена брали на родине «доброго лука» в Запрудном и потихоньку увеличивали площадь, доведя посадки до 35 га.
«В те года собирали по 5 тонн, а сейчас до 1,5 тысяч тонн, — делится успехами Эдип Нурмамбетов. — Мы сами оставляем растения, которые потом пойдут на посадочный материал. На качество влияет только чистота посадок, чтобы он не переопылялся с обыкновенным, даже с диким луком. Поэтому, конечно, лучше выращивать в теплице. Но у нас вся семья занимается луком, я и мои двое братьев выросли среди лука».
По словам фермера, в отличие от «белого брата», фиолетовый ялтинский лук нежный, не все гербициды ему подходят, требует ручной прополки и требовательный к поливу. Что самое главное — он хранится до июня, хотя считается, что ялтинский лук после сбора может пролежать не больше 5 месяцев. Правда, температура хранения от 0 до 3 с°. Часть урожая фермеры сразу отправляют в промышленный холодильник, часть — отправляют на материк в мегаполисы, и где-то 15% поступает на крымский рынок. Причем с грядки лук продают по 60 рублей за кило, а по какой цене его потом реализуют в точках с надписью «Ялтинский лук», белогорский фермер не ведает.
«Что можно из него приготовить? Да мы не экспериментируем, нарезаем полную миску лука, добавляем соль, перец и немного масла, больше ничего не надо. Я вообще в свежем виде луковицу за раз съедаю, без него за стол не сажусь», — заверил Нурмамбетов и на просьбу «КП» продемонстрировал, как правильно есть ялтинский лук прямо с грядки, очищая его только от перьев и корневой шейки.
Такой лук называется «лаковым» из-за отсутствия шелухи. Чтобы она образовалась, и лук был готов к транспортировке, его еще предстоит забуртовать — укрыть соломой и продержать две недели под пленкой.
Кстати, чтобы купить ялтинский лук, не обязательно ехать в Крым. Большинство фермеров ведут странички в соцсетях и мессенджерах и отправляют лук операторами доставки, даже «Почтой Крыма». Конечно, расходы по пересылке покупатель берет на себя.