Фонтаны в Екатеринбурге отключат 15 сентября

В Екатеринбурге 15 сентября 2024 года отключат все фонтаны. Из-за холодной погоды в городе продления сезона не будет. Такое решение приняли в Комитете благоустройства мэрии города.
— Помимо этого, последний день действия фонтанов совпал с графиком работы специалистов. Поэтому отключение пройдет удобно для горожан и сотрудников МБУ «ВОИС», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
До отключения фонтаны продолжат работать каждый день с 11:00 до 22:00. Исключением являются понедельники, так как в эти дни проходит чистка механизмов фонтанов. Отметим, что фонтан в Историческом сквере работает по другому графику: с 12:00 до 23:00, а начиная с 19:00 каждый час до 22:00 там проходит водное шоу.