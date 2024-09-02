Фонтаны в Екатеринбурге отключат 15 сентября

До отключения фонтаны продолжат работать каждый день с 11:00 до 22:00. Исключением являются понедельники, так как в эти дни проходит чистка механизмов фонтанов. Отметим, что фонтан в Историческом сквере работает по другому графику: с 12:00 до 23:00, а начиная с 19:00 каждый час до 22:00 там проходит водное шоу.