В калининградской школе № 46 на Летней открыли новый корпус

В школе № 46 на Летней, 48, открылся новый корпус. На территории сделали стадион, есть зал для занятия единоборствами, небольшой музей воинской славы, рассказала директор школы Владлена Крукле, проводя экскурсию для гостей в понедельник, 2 сентября.
В новом корпусе будут учиться старшеклассники. В школу поступили 224 первоклашки, общее число учеников увеличилось на 175 человек.
«Регулярно идёт обмен учебников, потому что федеральный перечень меняется. В этом году мы закупили 16 тысяч учебников. У нас есть хранилище, оно очень хорошо обустроено», — добавила Крукле.
Новый корпус осмотрел врио губернатора Алексей Беспрозванных. «Красота, комфорт, большие пространства для ребят, — отметил глава региона. — Конечно, захотелось вернуться в школу. У меня сегодня и сын пошёл в девятый класс в школу в Калининграде. Ещё заеду к нему и узнаю, как дела».