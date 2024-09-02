В калининградской школе № 46 на Летней открыли новый корпус

Новый корпус осмотрел врио губернатора Алексей Беспрозванных. «Красота, комфорт, большие пространства для ребят, — отметил глава региона. — Конечно, захотелось вернуться в школу. У меня сегодня и сын пошёл в девятый класс в школу в Калининграде. Ещё заеду к нему и узнаю, как дела».