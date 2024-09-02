Отбывавшую срок во Вьетнаме Марию Дапирку этапировали в Ростовскую область

Напомним, Марию Дапирку в 2014 году задержали с наркотиками в аэропорту Хошимина, она летела из Таиланда в Россию. Молодая женщина отрицала вину, а ее родители утверждали, что запрещенный груз в чемодан спрятал жених дочери. Четыре года решался вопрос о смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение.