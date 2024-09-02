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Отбывавшую срок во Вьетнаме Марию Дапирку этапировали в Ростовскую область

Уроженку Ростова-на-Дону Марию Дапирку этапировали из Вьетнама в азовскую колонию.

Источник: Комсомольская правда

В колонию на территорию Ростовской области этапировали Марию Дапирку, которая отбывала пожизненный срок во Вьетнаме. Об этом стало известно сегодня, 2 сентября.

— Этапировали в азовскую колонию, — рассказала журналисту «КП — Ростов-на-Дону» мать осужденной ростовчанки.

Напомним, Марию Дапирку в 2014 году задержали с наркотиками в аэропорту Хошимина, она летела из Таиланда в Россию. Молодая женщина отрицала вину, а ее родители утверждали, что запрещенный груз в чемодан спрятал жених дочери. Четыре года решался вопрос о смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение.

В августе 2024 года генконсул РФ в Хошимине сообщил, что Марию Дапирку в передали в Россию. Тогда же стало известно, что по возвращении уроженка донской столицы сможет просить об условно-досрочном освобождении. Также возможны варианты президентского помилования или амнистии.