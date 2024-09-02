Первоклассники Омской области получили в подарок брендированные рюкзаки

Сегодня, 2 сентября, в Омской области во всех школах региона прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В целом в регионе за парты сели 240 тысяч школьников, из них 24, 5 — первоклассники. При этом, как сообщили в администрации города, самое большое количество первоклашек приняла школа № 96 в Амурском поселке Омска — там 10 первых классов.