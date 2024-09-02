Первоклассники Омской области получили в подарок брендированные рюкзаки

Сегодня, 2 сентября, в Омской области во всех школах региона прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В целом в регионе за парты сели 240 тысяч школьников, из них 24, 5 — первоклассники. При этом, как сообщили в администрации города, самое большое количество первоклашек приняла школа № 96 в Амурском поселке Омска — там 10 первых классов.
Как и было заявлено ранее, по решению правительства Омской области все первоклассники получили на торжественной линейке подарок в честь Года семьи — брендированный рюкзак со всеми необходимыми школьнику канцелярскими принадлежностями.
На рюкзаках изображены флаги России и Омской области, а также герб региона. На подарки для первоклашек из бюджета был выделен 121 млн рублей.
Первоклассникам школы № 3 подарки вручили лично губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест. Главы области и города приняли участие в школьной линейке — школа № 3 в Ленинском округе торжественно открылась после капитального ремонта.
Здесь было произведено усиление фундамента, стен и несущих конструкций, замена инженерных коммуникаций, оконных и дверных блоков, кровли, монтаж вентилируемого фасада. Новые классы оснащены современным компьютерным, интерактивным и другим оборудованием, в том числе по робототехнике.