Омичи завоевали девять медалей на чемпионате Сибири по боксу

Турнир прошел при содействии Омского НПЗ, правительства Омской области, Федерации бокса Омской области и Центра спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.
В чемпионате участвовали 99 боксеров из 8 регионов Сибири, мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. В течении нескольких дней проходили отборочные бои, а в минувшие выходные состоялись финальные встречи. По их итогам омские спортсмены завоевали шесть золотых и три серебряные медали. Кроме того, победители получили право участвовать в чемпионате России.
«Соревнования по боксу имеют полувековую историю. Статус состязаний вырос от турнира до чемпионата Сибири. Благодаря поддержке Омского НПЗ и программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” наш регион уже третий раз подряд удостаивается проведения именно чемпионата. И как спортсмен я знаю, как важно участие в таких чемпионатах для спортивной карьеры», — сказал руководитель Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский.
Боксерский турнир стал уже третьим по счету чемпионатом Сибири по боксу, прошедшем в Омске. С 1968 по 2003 годы соревнования по боксу имени А. Малунцева проводились в статусе турнира. После 2003 года проведение соревнования было приостановлено и возобновлено в обычном формате с 2013 года.
«Омский НПЗ много лет поддерживает крупные спортивные проекты, связанные с хоккеем, футболом, греко-римской борьбой. К чемпионату по боксу у компании особое отношение. Состязания проводятся в память прославленного омича, первого директора нефтезавода Александра Малунцева. Поддержка крупнейших соревнований по боксу дает шанс участникам претендовать на высокие спортивные звания и представлять регион на всероссийских первенствах», — отметил заместитель гендиректора ОНПЗ Кирилл Морозов.
В разное время победителями соревнований становились боксеры, ставшие призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них — победитель Игр доброй воли, обладатель Кубка Европы Александр Островский, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Мира Алексей Тищенко, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк.