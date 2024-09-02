Омичи завоевали девять медалей на чемпионате Сибири по боксу

В чемпионате участвовали 99 боксеров из 8 регионов Сибири, мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. В течении нескольких дней проходили отборочные бои, а в минувшие выходные состоялись финальные встречи. По их итогам омские спортсмены завоевали шесть золотых и три серебряные медали. Кроме того, победители получили право участвовать в чемпионате России.