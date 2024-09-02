Культ отсечения головы или лопата копателей? Археологи раскрыли тайну захоронения в некрополе в Крыму

Некрополь Кыз-Аул в Ленинском районе Крыма, который ранее порадовал археологов сенсационной находкой в виде «пляшущих человечков» на стенах могильного склепа времен античности, шокировал новым материалом для изучения. В одном из погребений конца II-начала III века н.э. исследователи обнаружили останки обезглавленной беременной женщины и двух малышей, похороненных рядом. Антропологи подтвердили, что плоду в утробе матери на момент смерти было примерно семь месяцев.
Но что произошло с женщиной и не связано ли отсутствие черепа среди фрагментов ее скелета с древним культом отсечения головы? Этот вопрос стал одним из первых, которые задали себе археологи. Тем более, что два десятилетия назад здесь уже находили обезглавленные останки. Но все оказалось куда банальнее — в древнем захоронении поработали «черные копатели».
«Женщина не была обезглавлена. Голова была при ней. По могиле прошла грабительская траншея и голова была вытащена грабителями. Когда они поняли, что это не склеп, и брать здесь нечего, голову выбросили. Ответ очень простой. Это не связано ни с каким культом», — рассказал КП-Крым научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин.
Свидетельств языческих культов с отсечением головы в Кыз-Ауле археологи не встречали, зато разграбленных могил здесь предостаточно. «Черные» археологи, по словам Дениса Бейлина, активно орудовали в некрополе в 90-х годах прошлого столетия. Грабительские перекопы повредили могильник, его нещадно уничтожали лопатами и кирками ради наживы.
«Раскопки на Кыз-Ауле начались с 2015 года. С того времени нами исследовано 14 склепов и более 200 простых могил, грунтовых. На многих из них следы многочисленных грабительских перекопов», — отметил археолог.
Статус памятника археологии и сейчас не останавливает любителей покопаться в могилах. Но возможностей выставить круглосуточную охрану на таких объектах нет. Поэтому о некоторых находках исследователи предпочитают рассказывать уже по окончании сезона раскопок.