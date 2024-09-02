Культ отсечения головы или лопата копателей? Археологи раскрыли тайну захоронения в некрополе в Крыму

Но что произошло с женщиной и не связано ли отсутствие черепа среди фрагментов ее скелета с древним культом отсечения головы? Этот вопрос стал одним из первых, которые задали себе археологи. Тем более, что два десятилетия назад здесь уже находили обезглавленные останки. Но все оказалось куда банальнее — в древнем захоронении поработали «черные копатели».