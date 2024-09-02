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Автобусы на маршруте Т-31 заменят на более вместительные

Пассажиры неоднократно жаловались на то, что автобусы ездят по маршруту переполненными.

Источник: Аргументы и факты

Автобусы на маршруте Т-31 заменят на более вместительные. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в соцсети ВКонтакте.

Пассажиры неоднократно жаловались на то, что автобусы малого класса ездят по маршруту в «пиковые» часы переполненными.

«В настoящее время нaша группа кoмпаний ведет переговoры с дилерoм Павловского автобуснoго завoда о приобрeтении транспoртных средств срeднего класса. Машины уже начали выхoдить на линию. Осeнью мы постарaемся замeнить часть транспoртных единиц», — рассказал руководитель группы пассажирских компаний Сергей Ковалев.

Ранее заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин заявил, что в Нижнем Новгороде не получится отказаться от автобусов средней вместимости.