В Сочи изъяли «банан», на котором незаконно катали туристов

На одном из сочинских пляжей в Адлере полицейские изъяли у владельца «банан». Все дело в том, что туристов на нем владелец аттракциона катал незаконно.
«Незабываемые эмоции обещал отдыхающим 41-летний владелец водного аттракциона. При этом деятельность свою он осуществлял незаконно, о чем клиентам, конечно же, не сообщал», — рассказали в пресс-службе УВД по городе Сочи.
Предприимчивого мужчину выявили во время очередного рейда правоохранителей совместно с представителями мэрии курорт.
Надувной аттракцион поместили на склад, а в отношении его владельца составили административный протокол.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Сочи составили 2,6 тысячи протоколов за незаконную торговлю.