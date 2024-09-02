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В Сочи изъяли «банан», на котором незаконно катали туристов

Полицейские обнаружили незаконный пляжный аттракцион в Сочи.

На одном из сочинских пляжей в Адлере полицейские изъяли у владельца «банан». Все дело в том, что туристов на нем владелец аттракциона катал незаконно.

«Незабываемые эмоции обещал отдыхающим 41-летний владелец водного аттракциона. При этом деятельность свою он осуществлял незаконно, о чем клиентам, конечно же, не сообщал», — рассказали в пресс-службе УВД по городе Сочи.

Предприимчивого мужчину выявили во время очередного рейда правоохранителей совместно с представителями мэрии курорт.

Надувной аттракцион поместили на склад, а в отношении его владельца составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Сочи составили 2,6 тысячи протоколов за незаконную торговлю.