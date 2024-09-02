Группа «Слот» высказала свое мнение по поводу искусственного интеллекта

При этом они считают эту новую технологию «классным инструментом» и видят в ней как плюсы, так и минусы.
Новая вокалистка группы Дарья Равдина сказала, что «нужно держать подобные структуры под контролем ради безопасности человечества».
Ее коллега по «Слоту» Игорь «КЭШ» Лобанов относится к искусственному интеллекту более одобрительно.
Музыку пишет стандартно, но иногда хватаешься за голову, насколько круто!
Игорь «КЭШ» Лобанов
участник группы «Слот».
Как Игорь рассказал в эксклюзивном интервью для Звук Медиа, искусственный интеллект работает неидеально. Например, текст песни он пока не напишет.
Игорь также добавил, что идею может придумать только человек. И именно он же будет объяснять ее искусственному интеллекту.
Дарья Равдина присоединилась к рок-группе «Слот» в июле этого года, после того как коллектив покинула Дария «Нуки» Ставрович. Как она заявила, фанаты приняли ее хорошо.